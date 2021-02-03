المجلس الأوروبي يدعو لوقف الانتهاكات الإيرانية لحقوق الإنسان

دعا 40 عضوًا في التجمع البرلماني للمجلس الأوروبي، لوقف انتهاكات النظام الإيراني في الداخل والإرهاب الذي يمارسه في الخارج، وأشاروا الي مراجعة سياسة دولهم تجاه إيران واتخاذ تدابير وسياسات فعالة لوقف انتهاكات النظام الإيراني في الداخل والإرهاب الذي يمارسه في الخارج.وأعرب البرلمانيون من 21 دولة أوروبية في رسالة، أمس الثلاثاء، إلى رئيس التجمع البرلماني للمجلس الأوروبي (PACE) ريك دايمس، عن "مخاوفهم البالغة بشأن حالة حقوق الإنسان، وأنه "على مدى أربعة عقود، ظل النظام الإيراني يضطهد شعبه بوحشية ويمارس العنصرية في تجريد المواطنين من حقوقهم الفردية والاجتماعية، حيث كانت النساء والشباب والأقليات هم الأكثر تعرضًا للقمع الحكومي الممنهج"، وفقا لموقع " العربية نت".وأشار البرلمانيون إلى أن "السياسة الداخلية المرتكزة على القمع وتصدير الإرهاب والتطرف إلى الخارج كانت أساس استراتيجية بقاء النظام الإيراني على مدى عقود، مستغلا بذلك سفاراته في أوروبا".وحول محاكمة خلية الإرهاب الإيرانية في بلجيكا بسبب مؤامرة تفجير فاشلة ضد التجمع الإيراني المعارض للمجلس الوطني للمقاومة قرب باريس، في يونيو 2018، قال المشرعون إن استنتاج جهاز الأمن الوطني البلجيكي (VSSE) كشف أن الهجوم تم التخطيط له في إيران بناء على طلب قيادتها".وق الإنسان في إيران".