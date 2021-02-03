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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

1520 إصابة جديدة و55 وفاة بكورونا في النمسا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:27 م
إصابات كورونا
إصابات كورونا
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أعلنت وزارة الصحة النمساوية تسجيل 1520 إصابة جديدة و55 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، بينما تلقى التطعيم بلقاح كورونا 242 ألفًا و83 شخصًا.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الأربعاء أن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 418 ألفًا و283 حالة وقد تعافى منهم 396 ألفًا و709 حالات بينما توفى 7902 حالة، مشيرة إلى تواجد 1693 حالة للعلاج بالمستشفيات منهم 306 حالات بالعناية المركزة.

ولفتت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت بين الولايات الاتحادية بالنمسا شملت 27 حالة في بورجنلاند، و130 حالة في كارينثيا، و255 حالة النمسا السفلى، و207 حالات في النمسا العليا، و197 حالة في سالزبورج، و248 حالة في ستيريا، و131 حالة في تيرول، و68 حالة في فورارلبرج و257 حالة في العاصمة فيينا.

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