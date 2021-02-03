الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

الأربعاء 3 فبراير:

الخميس 4 فبراير:

السبت 6 فبراير:

الأحد 7 فبراير:

الاثنين 8 فبراير:

الثلاثاء 9 فبراير:

الأربعاء 10 فبراير:

الخميس 11 فبراير:

الورش الفنية

الأربعاء من كل أسبوع " كتاب دليفري" on line.

مركز إبداع الحرية بالإسكندرية:

بيت العيني "مركز ابداع الطفل":

أعد قطاع صندوق التنمية الثقافية، برنامجًا ثقافيًا وفنيًا لكافة المواقع التابعة له خلال الشهر الجاري، تتمثل في لقاءات لكبار المبدعين، وورش للأطفال، وحفلات فنية.ويتمثل البرنامج فيما يلي:مركز طلعت حرب الثقافي: لقاء توعوي عن العلاقات الأسرية أثناء التباعد الاجتماعي للأطفال في ظل جائحة كورونا مع أ هدي الآنشاصي، أ منال أحمد يتم نشره علي الموقع الإلكتروني طوال الشهر.مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما): صالون السينما مع المخرج أحمد فؤاد درويش 6م.مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: مناقشة ديوان "وكأني الكائن الأصلي" للشاعر مدحت منير، يناقشه الشاعر عبد المنعم كامل والشاعر حاتم مرعي 6.30 م.مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما): نادي السينما الأفريقية 6م.بيت الشعر العربي: صالون الشاعر أحمد عبد المعطي حجازي ويناقش فيه مجموعة من الشعراء 6م.مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: لقاء تأبين الأستاذ الناقد عبد اللاه هاشم 6.30 م.مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: ندوة بعنوان "التنمية المستدامة 2030" بحضور الأستاذ الدكتور رشدي صالح أستاذ الاقتصاد بكلية الحقوق والأستاذة الدكتورة مرفت مصطفى أستاذ بكاية العلوم الطبية جامعة فاروس للتحدث عن التنمية الصحية 6م.بيت السيحيمي: حفل فرقة قصر الغوري للموسيقي العربية 7م.مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: ندوة مناقشة ديوان " بوح في زمان لا مكان" للدكتور محمد شحاتة، مناقشة الشاعر ناجي عبد اللطيف 6.30م.مركز الهناجر للفنون (قاعة السينما): نادي السينما الهندية بالتعاون مع سفارة الهند 6م.قبة الغوري: عرض للفرقة القومية للفنون الشعبية التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية 7م.مركز إبداع الحرية بالإسكندرية: افتتاح معرض نتاج مشروع فوتغرافية "فوتغرافيا التشكيلية" بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافي 6.30 م ويستمر حتي 25 فبراير.مركز إبداع القاهرة: الاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل أسبوع: عروض مسرحية " سينما مصر " رؤية وإخراج خالد جلال انتاج ورشة ستديو مركز الابداع الفني 8 م.بيت الغناء العربي" بقصر الأمير بشتاك ": السبت من كل أسبوع الدورات التدريبية في مجال الغناء العربي.بيت الهراوي " بيت العود العربي ": السبت والخميس من كل أسبوع تدريس النظريات الموسيقية أ.د أحمد الطويل 3م -5م.السبت من كل أسبوع: تعليم الصولفيج وقراءة النوتة للمبتدئين أ إلهام الحاج 3م-5م.قبة الغوري: السبت والأربعاء من كل أسبوع فرقة التنورة التراثية 7.30م.مركز طلع حرب الثقافي: السبت الأول والثاني من الشهر:ورشة عمل في مجال الفنون التشكيلية بعنوان " ورشة العيلة في المنزل " on line.الأحد من كل أسبوع: ورشة حكي on line للاطفال الأسوياء وذوي الاحتياجات الخاصة ويصاحبها بلغة الاشارة: أ منال أحمد وتوزيع " كتب وقصص هدايا لكل من يتقدم بملخص عن القصة 12ظ.السبت والأحد والاثنين من كل أسبوع: محو الأمية وتعليم الكبار 2-4م.السبت من كل أسبوع: ورشة كورال المركزمه أ. دعاء عطية 3 ظ.مركز الخزف والحرف التقليدية: المعرض الدائم لمنتجات المركز ( الخزف- نحاس- خيامية- حلي- نجارة)- دورة بيت جميل بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية السبت والاثنين والأربعاء 10-4عصرا.- من الأحد إلي الخميس من 3-6 مبادرة صناعية مصر لتدريب الشباب علي الحرف التراثية ( الدفعة الأولي من المرحلة الثانية والدفعة الثانية من المرحلة الولي ).بيت السيحمي: الجمعة من كل أسبوع عرض للأرجوز وخيال الظل 7م.-الخميس من كل أسبوع لقاء مشروع فوتوغرافية "الفوتوغرافيا التشكيلية" بالتعاون مع مؤسسة عدسة للتصوير الفوتوغرافي 5 م.- الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع: أوركسترا الموهوبين بقيادة كريم عبد العزيز محمود 5-8م.-الأحد والأربعاء من كل أسبوع: ورشة بالية الأطفال إشراف مي سعد 5م.- الاثنين والثلاثاء من كل أسبوع: ورشة بالية للكبار إشراف إنجي محمد 5م.- السبت من كل أسبوع: ورشة الكمان إشراف أ. جوزيف ألفريد 11ص.- الخميس من كل أسبوع: الجيتار أشراف ليليان عادل 5م.- الثلاثاء من كل أسبوع: ورشة الكمان إشراف د. محسن أبو العلا 10ص.- الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع: ورش البيانو للكبار إشراف أ. مي أحمد صلاح 3م.- السبت من كل أسبوع: ورشة كورال أطفال بيت العيني إشراف أ إيمان سليمان 11ص.- الأربعاء من كل أسبوع ورشة قص ولصق إشراف رحمة محجوب 12 ظ.- الأربعاء من كل أسبوع: ورشة أشغال فنية ورسم إشراف هالة أنور 12 ظ.