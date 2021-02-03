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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«خطة النواب»: سنحاسب أي مسئول حمّل الدولة ولو جنيهًا واحدًا

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:25 م
جريدة الدستور
مني هيبة
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توعدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، بمحاسبة المسئولين المقصريين في إدارة المنح والقروض الخارجية التي حصلت عليها الدولة مؤخرًا فيما لم يتم الاستفادة منها حتى الآن.

وأشار النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، خلال الاجتماع الذي عقد أمس برئاسته، لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 2019-2020، إلى أن تلك المسألة تأتي في ظل توجيهات القيادة السياسية بترشيد الإنفاق والاستفادة الكاملة من الاعتمادات المالية".

وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع بضرورة موافاتها بالتقرير الذي أعدته وزارة التعاون الدولي، عن المنح والقروض السارية، وأسباب عدم الاستفادة منها، وذلك خلال أسبوع، مشيرةً إلى أنها ستحدد في ضوء هذا التقرير، الجهات التي لم تقم بالاستفادة من المنح والقروض الموجهة إليها بشكل كامل، فضلًا عن تحديد المسئولية عن المتسبب في تحميل الدولة بأعباء وتكلفة عمولات الارتباط المترتبة عن عدم الاستخدام، وكذلك تحديد المسئولية عن عدم الاستفادة من المنح المجانية.

ولفتت اللجنة إلى أنها ستقوم في وقت لاحق باستدعاء وزارات التخطيط والتعاون الدولي والمالية وبعض الجهات التي سترى أنها متسببة في عدم استخدام القروض والمنح، لمناقشتها في الأمر، تمهيدًا لإعداد تقرير شامل للعرض علي مجلس النواب، حتى يتخذ الإجراءات اللازمة نحو محاسبة المقصرين.

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