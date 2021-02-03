التحريات تكشف السبب وراء وفاة «طفل الهرم»

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، عن عدم وجود شبهة جنائية، في وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات بمنطقة الهرم.وجاء ذلك عقب عام من وفاة شقيقه فى ذات العمر، حيث تبين أنهما يعانيان من مرض في القلب ناتج عن تضخم فى عضلة القلب أدى إلى الوفاة.وكشفت التحريات عن أن سبب طلب والدة الطفل تشريح جثته يعود إلى رغبتها فى تشخيص المرض لعلاج باقي أبنائها.تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات، وطلب والدته تشريح جثته، خاصة أن ابنها الآخر توفى قبل عام في ذات العمر.تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.