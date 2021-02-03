نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الحديقة الدولية

أجرى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، جولة تفقدية لمتابعة اعمال التطوير الشاملة لطرق ورصف وإنارة محيط الحديقة الدولية.وقامت أجهزة محافظة القاهرة بالمرور على الأرصفة الواقعة بمحيط الحديقة الدولية التابعة للحدائق المتخصصة، لتطويره حسب أجندة عمل محافظة القاهرة بتطوير محيط الحدائق العامة والمتخصصة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال.يذكر انه انتهت هيئة نظافة القاهرة من تطوير ورفع كفاءة الحديقة الدولية، وتقوم في الوقت الحالي برفع كفاءة حديقة الطفل بمدينة نصر، وكان محافظ القاهرة شدد على اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بالحفاظ على المسطحات الخضراء وتزويدها بجانب صيانة ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتخصصة البالغ عددها 300 حديقة.