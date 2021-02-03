رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد أعمال تطوير الحديقة الدولية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:14 م
نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة
مصطفى عبدالله
طباعة
أجرى إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، والعميد أحمد أنور، رئيس حي شرق مدينة نصر، جولة تفقدية لمتابعة اعمال التطوير الشاملة لطرق ورصف وإنارة محيط الحديقة الدولية.

وقامت أجهزة محافظة القاهرة بالمرور على الأرصفة الواقعة بمحيط الحديقة الدولية التابعة للحدائق المتخصصة، لتطويره حسب أجندة عمل محافظة القاهرة بتطوير محيط الحدائق العامة والمتخصصة حسب تكليفات اللواء خالد عبدالعال.

يذكر انه انتهت هيئة نظافة القاهرة من تطوير ورفع كفاءة الحديقة الدولية، وتقوم في الوقت الحالي برفع كفاءة حديقة الطفل بمدينة نصر، وكان محافظ القاهرة شدد على اللواء ايهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، بالحفاظ على المسطحات الخضراء وتزويدها بجانب صيانة ورفع كفاءة الحدائق العامة والمتخصصة البالغ عددها 300 حديقة.

موضوعات متعلقة

الحكومة تنفي خصخصة خدمات حكومية في قطاعات الصحة والتعليم والنقل

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

رئيس البرلمان مداعبًا النائبات: «غايبين ليه هو فيه مشكلة؟»

محمد الباز يكشف مفاجأة: هذا هو دور أحمد مكي في «الاختيار 2»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

image description

بروتوكول تعاون مصري روسي بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

السيسي يؤكد لـ الحريري حرص مصر على تسوية الخلافات في لبنان

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»