إحالة 23 من العاملين بالوحدات الصحية فى البحيرة للتحقيق

وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية لمعرفة مدى التزام العاملين بالقواعد المنظمة ومواعيد العمل الرسمية مع ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين مع استمرار تلك الحملات بكل مدن ومراكز المحافظة.ونفذت الوحدات المحلية بمركزي شبراخيت وكوم حمادة حملات تفتيشية بالتنسيق مع إدارة الرقابة والمتابعة، أسفرت عن إحالة 8 من العاملين بالوحدة الصحية بكوم شريك بكوم حمادة للتحقيق لتغيبهم دون سند قانونى، وإحالة 15 من العاملين بالوحدة الصحية بمستناد بشبراخيت للتحقيق لترك العمل دون سند قانونى.