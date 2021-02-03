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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بتكلفة 12.6 مليار جنيه.. تنفيذ 93 مشروعا للصرف الصحي الشرقية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:11 م
مشروع الصرف الصحي
مشروع الصرف الصحي الشرقية
سارة الوردانى
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أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أنه يجري تنفيذ 93 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة، بتكلفة 12 مليار و356 مليون جنية لتقديم مشروع صرف صحي أمن وسليم للمواطنين، واستكمالًا وتدعيمًا لمشروعات البنية التحتية.

جاء ذلك خلال متابعو محافظ الشرقية لنسب تنفيذ مشروع إنشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بمركز ومدينة منيا القمح والمُقام بتكلفة 18 مليون جنيه، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، نائب المحافظ، وسعد الفرماوي، السكرتير العام، واللواء السعيد عبد المعطي، الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور محمود عبد العظيم، مدير مديرية الشباب والرياضة، ومحمود المرسي، رئيس مركز ومدينة منيا القمح وعدد من أعضاء برلمان شباب الشرقية،

و استمع المحافظ ومرافقيه من المهندس المسؤول لشرح تفصيلي عن الأعمال الجارية بالمحطة، وتمت الإشارة الي انه جاري انشاء محطة رفع صرف صحي ميت سهيل بتكلفة 18 مليون جنيه، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الانشائية بمحطة المعالجة إلي 75% وشبكات الانحدار، إلى 80 % ونسبة تنفيذ خطوط الطرد 50%.

و شدد " غراب" على الشركة المنفذة للمشروع بالالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال مع مراعاه الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء العمل للحفاظ على صحة وسلامه العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.

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