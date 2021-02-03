«خطة النواب» تتهم الحكومة بالفشل في إدارة قرض تنمية سوهاج وقنا

أكد النائب مصطفى سالم، عضو مجلس النواب عن محافظة سوهاج، رئيس لجنة الخطة مراجعة الحسابات الختامية للدولة داخل المجلس، أن القرض الموجه لتنمية الصعيد الخاص بمحافظتي قنا وسوهاج بقيمة 500 مليون دولار؛ ما زال متوقفًا حتى الأن، متهمًا الحكومة بالفشل في إدارة الملف.جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عقد أمس برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 2019-2020.وخلال الاجتماع، توجه سالم بالسؤال إلى مسئولي وزارات التعاون الدولي والتخطيط والمالية، عن مصير هذا القرض الهام الذي يرتبط بتنمية المحافظتين، وخلق فرص عمل جديدة لرفع مستوى المعيشة بهما، موضحًا أنه يتضمن إنشاء 5 مناطق صناعية واقتصادية بسوهاج، وهو ما لم يتم حتى الآن، رغم أن مدة القرض كانت ستنتهي خلال العام الجاري، وذلك قبل التفاوض مع البنك الدولي على مدها لعاميين أخرين، موجها سؤالا مباشرا لممثلي الحكومة عن نسب تنفيذ مشروعات القرض، فيما لم يتلقى أي إجابه حول استفساره.وأوضح سالم، أن إجابات ممثلي الوزارات الثلاثة كانت توحي بعدم تنفيذ أي مشروع حتى الآن، حيث اقتصر الأمر على طرح الترفيق الخاص بها فقط، ما يعد فشلا ذريعا في الاستفادة من هذا القرض، مستنكرًا عن دور وزارتي التخطيط والتعاون الدولي في القيام بمهامها الأساسية، في متابعة تنفيذ المنح والقروض.وردًا على ذلك بينت الدكتورة راندا حمزة، مساعد وزيرة التعاون الدولي، أن الوزارة عقدت عدة اجتماعات لمتابعة الموقف آخرها في 14 يناير الماضي، انتهت بإعداد تقرير عن كل المنح والقروض وأسباب عدم الاستفادة منها، وتم إرساله لمجلس الوزراء لاتخاذ اللازم بشأنها.