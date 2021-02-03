في ذكرى رحيلها.. ما لا تعرفه عن كوكب الشرق أم كلثوم

يوافق اليوم 3 فبراير، ذكرى رحيل كوكب الشرق أم كلثوم، والتي قدمت العديد من الأغاني التي أثرت به المكتبة الفنية في مصر والعالم العربي.ويرصد أبرز المعلومات المهمة عن كوكب الشرق- اسمها الحقيقي فاطمة بنت الشيخ المؤذن إبراهيم السيد البلتاجي وتعرف أيضًا بكُنيتها المشهورة أُم كَلثوم.- كما تُعرف بعدة ألقاب منها: ثومة، الجامعة العربية، الست، سيدة الغناء العربي، شمس الأصيل، صاحبة العصمة، كوكب الشرق، قيثارة الشرق، فنانة الشعب.- هي مغنية وممثلة مصرية، ولدت في محافظة الدقهلية بالخديوية المصرية في 31 ديسمبر 1898م أو رسميًا حسب السجلات المدنية في 4 مايو 1908م.- توفيت في القاهرة بعد معاناة مع المرض في 3 فبراير 1975م.- تعد أم كلثوم من أبرز مغني القرن العشرين الميلادي.- وبدأت مشوارها الفني في سن الطفولة، اشتهرت في مصر وفي عموم الوطن العربي.- بدأ محمد القصبجي في إعداد أم كلثوم فنيا ومعنويا مشكلًا لها فرقتها الخاصة، وأول تخت موسيقي يكون بديلا لبطانة المعممين التي كانت معها دائما، عندما شنت روز اليوسف والمسرح هجوما صاعقا على بطانتها. لعل هذا ما جعل أباها يتخلى عن دوره كمنشد وينسحب هو والشيخ خالد.وبعد ذلك بعام تقريبا خلعت أم كلثوم العقال والعباءة وظهرت في زي الآنسات المصريات، وذلك بعد أن توفى الشيخ (أبو العلا محمد) الذي ترك فيها تأثيرا روحيا عظيما وكان مرشدها في عالم الطرب.