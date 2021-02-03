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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«حماية المنافسة»: ندرس 100 شكوى ضد محتكرين

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:07 م
جهاز حماية المنافسة
جهاز حماية المنافسة
دعاء أبو العزم
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أكد الدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أن إجمالي عدد القضايا التي انتهي الجهاز من دراستها بلغ أكثر من 32 قضية حتى الآن، بينما ما زال هناك نحو 100 شكوى يعمل على دراستها حاليا.

وأضاف ممتاز، خلال مؤتمر صحفي عقده الجهاز أمس الأربعاء، أن نسب قضايا الرعاية الصحية التي ناقشها الجهاز خلال عام 2020 بلغت 31%، مقابل 16% بالقطاع الغذائى، و10% للاليكترونيات والسيارات 10%.

وقال رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إن الجهاز ما زال مستمرا في مراقبة التزام صفقة "أوبر وكريم" بالالتزامات، وبناء عليه وجدنا أن هناك التزامين تم تعطيلهما خلال فترة كورونا والآن أعدنا الحديث مرة أخرى حول الالتزام بهما.

تابع، أن الجهاز بانتظار الملف الخاص بصفقات مثل صفقة "كيلوباترا وراميدا" وتم عقد جلسة واحدة فقط وننتظر الملف في فبراير الجاري، موضحا أن هناك نحو 20 شكوى في القطاع العقاري في نطاق محافظة القاهرة، ونعمل الآن على دراسة تلك الشكاوى.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ترتيب مصر شهد تحسنا كبيرا في مؤشر المنافسة، ولكن يبقى إقرار مبدأ المراقبة السابقة للصفقات والاندماجات قريبا من مجلس النواب.

وقال ممتاز، إن الجهاز في انتظار مناقشة التعديلات الجديدة أمام البرلمان التي تسمح للجهاز بالمراقبة على الاندماجات والاستحواذات وخاصة في ظل الارتفاع المتوقع في عمليات الاندماج والاستحواذات في ظل أزمة كورونا والشركات التي ترغب في الخروج من السوق.

وأضاف، أن الجهاز اهتم خلال الفترة الماضية بالقطاع الصحي لما له من أهمية كبيرة بالنسبة للمواطن، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمواطن أحد أهم الأولويات التي ينتهجها الجهاز في الوقت الحالي.

وأوضح ممتاز أن مفهوم المنافسة الغرض منه في الأساس ضمان أن الأسعار تحدد على أساس العرض والطلب، وهو ما يظهر من قرارات الجهاز منذ إنشائه.

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