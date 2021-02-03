بـ530 مليون دولار.. «التخطيط» تكشف عن 32 منحة متعثرة

كشف الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، عن وجود 32 منحة متعثرة بقيمة 530 مليون دولار، لافًتًا إلى أن معدل استخدامها بلغ حتى الأن نحو 130 مليون دولار فقط بنسبة 25% من إجمالي القيمة الكلية، بينما لم يتم استخدام المبلغ المتبقي وقيمته 400 مليون دولار.وأشار كمالي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عقد أمس برئاسة النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 2019-2020؛ إلى أن هناك 47 منحة بقيمة 1.5 مليار دولار تسير بشكل جيد، مبينًا استخدام 1.4 مليار دولار منها، بنسبة 94% من إجمالي القيمة، فيما بتبقي 6% فقط دون استخدام.وفي السياق ذاته، أوضح نائب وزيرة التخطيط أن عدد المنح الجارية يبلغ 156 منحة، منها 43 منحة سيم الانتهاء منها عام 2022، منها 113 منحة تصل قيمتها إلى 2.9 مليار دولار.ولفت كمالي إلى انتهاء الحكومة من استخدام 13 منحة من تلك التي حصلت عليها خلال العام الماضي، وقيمتها 120 مليون دولار، فيما لم يتبقي من المبلغ سوى 17% دون استخدام.