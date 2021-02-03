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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:06 م
جريدة الدستور
وكالات
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غادر قرابة 11 ألف شخص من سكان هونغ كونغ للعيش في تايوان عام 2020 وهو رقم قياسي، كما أعلنت السلطات، في ظل إحكام الصين قبضتها على المستعمرة البريطانية السابقة.

وحصل 10813 من سكان هونغ كونغ على تصاريح إقامة قصيرة الأجل في الجزيرة عام 2020، أي ما يعادل حوالى ضعف العدد في العام السابق (5858 شخصا) وفقا للوكالة الوطنية التايوانية للهجرة.

ولطالما جذبت تايوان سكان هونغ كونغ الذين يبحثون عن نمط حياة أكثر راحة والهرب من عدم استقرار هذه المنطقة التي تحظى بشبه حكم ذاتي.

وسجّل الرقم القياسي السابق (7506) في 2014، وهو العام الذي اهتزت فيه المستعمرة البريطانية السابقة عقب قيام "ثورة المظلات"، وهي احتجاجات ضخمة نظمت لتحدي النفوذ الصيني في هونغ كونغ.

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