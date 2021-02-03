مي مازن لوزير الكهرباء: الأسعار جزافية والفواتير لا تتناسب مع الاستهلاك

أشادت النائبة مي مازن، عضو مجلس النواب، بالتطوير القائم في قطاع الجودة وتعزيز العلاقة والمواطن ووزارة الكهرباء، أملة أن تعود كل هذة الإجراءات على المواطن بالنفع.وشددت مازن، في تعقيبها على كلمة المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء في الجلسة العامة اليوم، أن هناك مشكلة مزمنة وهي الأسعار الجزافية للكهرباء والفواتير اتي لا تتناسب مع الكهرباء المستهكلة وغير المحتملة، مؤكدة على التدخل وتخفيض هذا الارتفاع الجنوني في الفواتير للتخفيف على المواطنين.وقالت مازن، إن في محافظة سوهاج وفي كل المحافظات هناك مشكلة الأسلاك الكهربائية بدون عازل، وهناك قرى كاملة بدون عازل.