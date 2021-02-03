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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

«البحوث الإسلامية»: الأزهر يبذل المزيد من الجهود لتفعيل بنود وثيقة «الأخوة»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:04 م
جريدة الدستور
أميرة العناني
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شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، الدكتور نظير عياد، في فعاليات احتفال الأزهر الشريف باليوم العالمي للأخوة الإنسانية عبر تقنية الفيديو كونفرنس، وذلك بمشاركة وكيل الأزهر الشريف، الدكتور محمد الضويني، وعدد من قيادات الأزهر الشريف والكنيسة وأعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية.

وقال الأمين العام، خلال كلمته التي تناولت دور مجمع البحوث الإسلامية، ومركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى الإلكترونية، وأكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والوعاظ في نشر وتعزيز الأخوة الإنسانية، إن «وثيقة الأخوة الإنسانية" تهدف إلى القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية، ونشر المحبة والمودة بين البشر، ونشر قيم ‏التسامح والسلام، والقضاء على العنف والتطرف، واعتماد الحوار والتفاهم، والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان‎، وهو ما يسعى إلى تحقيقه الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف».

وأضاف أن قطاعات الأزهر الشريف بذلت العديد من الجهود في تعزيز دور الأخوة الإنسانية من خلال ملتقيات التعريف بالأخوة الإنسانية، وإطلاق المبادرات العالمية، والحملات الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز ثقافة الحوار مع الآخر من خلال المقالات والإنتاج العلمي.

وأوضح الأمين العام أن القطاعات عملت على تعزيز الأخوة الإنسانية من خلال اللقاءات الميدانية لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، والمشاركات الإعلامية على وسائل الإعلام المختلفة التي تدعم تفعيل بنود وثيقة الأخوة الإنسانية وترسخ لمبادئ الأخوة بين الناس وتعزز من قيم التعايش والتسامح والتعاون، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل حول الوثيقة.

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