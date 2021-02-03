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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

«التخطيط» تكشف نتائج تنفيذ مشروعات المنح والقروض حتى يونيو

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:18 م
جريدة الدستور
مني هيبة
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كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن نتائج اللجنة الوزارية المشكلة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لمتابعة القروض، وأسفرت عن وجود أرصدة غير مسحوبة في شهر سبتمبر 2018 بقيمة 1.4 مليار دولار.

وأشار كمالي إلى أن إجمالي القروض حتى 3062020 بلغ 151 قرضا، منها 48 قرضًا سيتم إغلاقه بعد عام 2022، بينما تم اغلاق 17 قرضًا بقيمة 1.9 مليار دولار، استخدم منها نحو 80%، ولم يتبق من تلك المخصصات سوى 386 مليون دولار بنسبة 20%.

وعلى الجانب الأخر كشف الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط عن تعثر 28 قرض بقيمة 3.9 مليار دولار، مبينًا أن نسبة الاستخدام منها بلغت مليار دولار بنسبة 26%، بينما ظل باقي الرصيد ونسبته 74% غير المستخدم.

وفي ذات السياق أكد كمالي توقف 8 قروض بقيمة 609 ملايين دولار، وأن 48 قرضًا آخرين شبه متوقفة، حيث بلغت نسبة الاستخدام فيها نحو73%، والباقي غير مستخدم.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي عقد أمس برئاسة النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة، لبحث موقف تنفيذ المشروعات التي أدرجت في خطة الدولة للسنة المالية 20192020.

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