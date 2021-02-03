الكرملين: رد الشرطة الروسية على الاحتجاجات المؤيدة لنافالني «مبرر»

قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن رد الشرطة الروسية "الحازم" على الاحتجاجات المؤيدة للمعارض المسجون أليكسي نافالني "مبرر" لأنها تشكل تهديدا.ورأى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الدعوات إلى التحرك غير المرخص لها تشكل استفزازا والشرطة ردت بشكل حازم بسبب التهديدات المحتملة" معربا عن ارتياحه "للتحرك الحازم" للقوى الأمنية غداة تجمعلت أدت إلى توقيف أكثر من 1400 شخص.