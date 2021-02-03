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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: رد الشرطة الروسية على الاحتجاجات المؤيدة لنافالني «مبرر»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:01 م
قصر الكرملين
قصر الكرملين
وكالات
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قال الكرملين اليوم الأربعاء، إن رد الشرطة الروسية "الحازم" على الاحتجاجات المؤيدة للمعارض المسجون أليكسي نافالني "مبرر" لأنها تشكل تهديدا.

ورأى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، أن "الدعوات إلى التحرك غير المرخص لها تشكل استفزازا والشرطة ردت بشكل حازم بسبب التهديدات المحتملة" معربا عن ارتياحه "للتحرك الحازم" للقوى الأمنية غداة تجمعلت أدت إلى توقيف أكثر من 1400 شخص.

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