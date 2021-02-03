بدون إجراءات احترازية.. زحام شديد بمركز شباب زفتى لصرف المعاشات

يشهد المكان البديل لصرف المعاشات بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، وهو مركز شباب زفتي، زحاما شديدا دون أي إجراءات احترازية او تباعدية، في ظل استغاثة من المواطنين بمدير هيئة بريد وسط الدلتا، وبمحافظ الغربية لرفع هذه المعاناة عنهم والعودة للنظام الذي كان عليه في العام السابق.ويقول علي محمود، احد أصحاب المعاشات، حضرت لليوم الثالث علي التوالي، ولم استطع الوصول لشباك الصرف حتي الآن، ولا يوجد أي إجراءات احترازية ولا تباعد ولا أي شيء مما كان الوضع عليه في العام السابق اثناء الصرف بالمدارس، ولا يوجد أي نظام.فيما قالت سعاد عبد الجابر، احد أصحاب المعاشات، انها تحضر يوميًا لمكان الصرف بمركز شباب زفتي، بعدما ذهبت لفرعي البريد بزفتي، ولم تجد صرف معاشات، وتوجهت لمركز الشباب وحتي الآن لم أحصل علي معاشي وسط هذا الزحام غير المبرر ويدعو للخوف والقلق.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قد أعلن في وقت سابق أنه تم اتخاذ حزمة جديدة من التدابير الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث خصصت المحافظة مقرات جديدة لمكاتب البريد في جميع مراكز المحافظة تيسيرا على أصحاب المعاشات ومواجهة الزحام.وأكد المحافظ على توفير وسائل الحماية الطبية اللازمة للعاملين القائمين بصرف المعاشات، من قفازات وأقنعة طبية إلى جانب عمليات التطهير بشكل مكثف، وناشد محافظ الغربية أصحاب المعاشات بضرورة اتباع الإجراءات الوقائية التي اتخذتها الدولة في مجابهة وباء كورونا حرصا علي سلامتهم.ويناشد المترددون على أماكن صرف المعاشات بزفتي بالغربية، محافظ الغربية بالتدخل السريع وحل الازمة والسماح لمكاتب البريد بالصرف مع مركز الشباب منعًا للزحام.