حي حلوان يوقف أعمال بناء مخالفة ويصادر المعدات

قام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان، والأجهزة المعنية، بإيقاف أعمال بناء مباني مخالفة بدون ترخيص بشارع ١٤٧ بمجاورة ٧ بمنطقة المشروع الأمريكي، عبارة عن بناء الدور السابع فوق الأرضي، كما تم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.وقام حى حلوان تحت رئاسة الدكتور أحمد القزاز رئيس حي حلوان والأجهزة المعنية، بإيقاف أعمال بناء مباني وإزالتها في المهد مخالفة بدون ترخيص بشارع ١١ بمنطقة العزبة البحرية خلف نادي حلوان العام، كما تم مصادرة مواد البناء وإيداعها بمخزن الحي، بالإضافة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.كما قام حى حلوان والأجهزة المعنية بإيقاف أعمال بناء مباني مخالفة بدون ترخيص بشارع ٨ ١٢ بمنطقة العزبة البحرية، بالدور التاسع فوق الأرضي، وتم مصادرة مواد البناء وايداعها بمخزن الحي، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.