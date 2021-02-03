محافظ المنيا يهنئ فريقا بمستشفى الرمد لنجاح أول زراعة قرنية كاملة

هنأ اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا، وذلك لنجاحه في إجراء أول عملية جراحية لزراعة قرنية كاملة، ضمن مبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار، حيث تعتبر اول مستشفى رمد في الصعيد تبدأ في عمليات زراعة القرنية.و وجه المحافظ، الشكر والتحية لجميع الأطباء، والتمريض، والعاملين بمنظومة القطاع الصحي بالمحافظة بشكل عام، وللفريق الطبي الذي أجري تلك الجراحة بشكل خاص، في ظل تحدي مواجهة فيروس كورونا المستجد، مما يشير الى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة من خلال توفير الدولة لكافة المستلزمات والمباني التي تسهم بشكل فعال لتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظةمن جانبه أوضح الدكتور محمد النادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن العملية أجريت لمريض يبلغ من العمر 41 سنة، حيث كان يعاني من سحابة مركزية بالقرنية اليمني، وتم عمل زراعة قرنية كاملة له،و ضم الفريق الطبي الذي أجري العملية الأستاذ دكتور احمد محمد عبد الحميد، والدكتور ارساني مقار نجيب، ودكتور تخدير مدحت صموئيل، وطاقم التمريض خضرة عبد النبي محمد، وعبير صلاح إسماعيل، وحفصة عبد النعيم مكرم.