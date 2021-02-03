1854 إصابة جديدة و49 وفاة بكورونا فى بلجيكا

سجلت بلجيكا 1854 إصابة جديدة و49 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكر معهد الصحة العام في بلجيكا "سيانسانو"- حسبما ذكرت قناة "آر تي بي إف" الإخبارية البلجيكية، اليوم الأربعاء، أنه تم نقل 134 حالة لتتلقى العلاج في المستشفى، كما أن هناك 1794 حالة حاليًا بالمستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وتم نقل 311 مريضًا إلى العناية المركزة.وأضاف المعهد أنه تم تطعيم نحو 279 ألفًا و195 شخصًا في البلاد بالجرعة الأولى من اللقاح.يُذكر أن إجمالي الإصابات منذ بدء ظهور الوباء في بلجيكا بلغ 713 ألفًا و271 شخصًا، بينما بلغ إجمالي الوفيات جراء الفيروس 21 ألفًا و173 شخصًا.