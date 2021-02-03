بعد قليل.. مؤتمر صحفى لوزيرى الصحة والشباب

تعقد وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، مؤتمر صحفي بعد قليل، يشاركها خلاله وزير الشباب والرياضة د.أشرف صبحى، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد د.حسن مصطفى.يعقد المؤتمر في ديوان عام وزارة الصحة والسكان، ويعرض عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»، وذلك لاستعراض تفاصيل نجاح تنظيم مصر لبطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال.