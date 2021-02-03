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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تواصل أعمالها للتخلص من العشوائيات فى 3 مناطق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:06 م
العشوائيات
العشوائيات
مصطفى عبدالله
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واصلت محافظة القاهرة برنامجها لتطوير العشوائيات بأماكن مختلفة بأحيائها حسب أجندة عملها، بالتخلص الكامل من العشوئيات المهددة خلال العام الحالى، ويستعرض "الدستور" في تقريره أعمال محافظة القاهرة بالعشوائيات في الوقت الحالي.

أعلن حي مصر القديمة البدء في إزالة منطقة بنى هلال، تمهيدًا لبدء تنفيذ مخطط التطوير للمنطقة الأثرية.

وبدأت أجهزة حي مصر القديمة في الوقت الحالي بإزالة المساكن العشوائية بمنطقة بني هلال والتي سيأتي العمل بها امتدادًا لأعمال محافظة القاهرة بمصر القديمة والخليفة حسب الخطة الموضوعة، باستعادة المناطق الأثرية وإعادة ترميمها بما يتماشى مع النسيج العمراني الخاص بها.

كما تقوم محافظة القاهرة في الوقت الحالي باستكمال الأعمال في منطقة عزبة الهجانة في محور الوفاء والأمل بمنطقة عزبة الهجانة شرق القاهرة.

وتواصل أجهزة المنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة في الوقت الحالي برفع الردتش ومخلفات الأبنية في منطقة مسجد المسبح بالسيدة عائشة بحي الخليفة، تمهيدًا لبدء تطوير المنطقة الأثرية.

تأتي الأعمال في إطار التكليفات الرئاسية بتوفير حياة كريمة لقاطني المناطق العشوائية، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وتعليمات المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة.

ومن ناحيته قال خليل شعت، مسئول تطوير العشوئيات بمحافظة القاهرة، أن العام الحالي سيشهد التخلص الكامل من العشوائيات المهددة.

وأكد شعت في تصريحات ل"الدستور" أن محافظة ستقوم بإزالة 20 منطقة حسب جدول أعمالها.

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