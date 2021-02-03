بورصة دبي تتراجع بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني

شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعًا، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسرًا 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.9 مليون سهم محققة ما قيمته 211 مليون درهم من خلال تنفيذ 2482 صفقة لعدد 36 سهمًا.وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.59%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%.وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.86%.وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الصقر للتأمين بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 58.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.26%.