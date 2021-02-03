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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

بورصة دبي تتراجع بضغوط هبوط سهم بنك الإمارات دبي الوطني

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:51 م
بورصة دبي
بورصة دبي
وكالات
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شهد المؤشر العام لسوق دبي المالي تراجعًا، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.42% خاسرًا 11.62 نقطة ليغلق عند مستوى 2712.51 نقطة، وبلغ حجم التداول 130.9 مليون سهم محققة ما قيمته 211 مليون درهم من خلال تنفيذ 2482 صفقة لعدد 36 سهمًا.

وهبطت 5 قطاعات ببورصة دبي على رأسها الاستثمار والخدمات المالية بنسبة 1.60%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.59%، يليه قطاع الخدمات بنسبة 0.46%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.33%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.25%، فيما ارتفع قطاع السلع بنسبة 3.40%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1.34%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.04%.

وقفز 11 سهمًا ببورصة دبي، بمستهل جلسة الأربعاء، على رأسها سهم شركة دبي للتأمين بنسبة 15%، ثم سهم شركة الإمارات للمرطبات بنسبة 14.86%.

وتراجع 19 سهمًا على رأسها سهم شركة سوق دبي المالي بنسبة 4.83%، ثم سهم شركة الصقر للتأمين بنسبة 4.19%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولًا حسب القيمة بحجم 5 ملايين ورقة بقيمة 58.6 مليون درهم، وتراجع السهم بنسبة 1.26%.

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