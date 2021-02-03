مليار مستخدم للإنترنت في الصين بنهاية 2020

بلغ إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في الصين نحو 989 مليون نسمة بنهاية عام 2020، وذلك بزيادة 4ر85 مليون شخص عن مارس العام الماضي.وذكر تقرير إحصائي حول تنمية الإنترنت في الصين صادر عن مركز الصين لمعلومات شبكة الإنترنت اليوم الأربعاء، أن نسبة تعميم الإنترنت ارتفعت بمقدار 5.9نقطة مئوية من الرقم المسجل في مارس الماضي لتصل إلى 4ر70% من الإجمالي، وأن 986 مليون صيني يستخدمون الهواتف المحمولة لتصفح الإنترنت، وهو ما يمثل 99.7% من مستخدمي الإنترنت.ويعيش حوالي 309 ملايين، أو 31.3% من مستخدمي الإنترنت في المناطق الريفية، بزيادة قدرها 54.71 مليون شخص عن مارس.وأضاف التقرير أنه في الوقت نفسه، بلغت نسبة تعميم الإنترنت في المناطق الريفية نحو 56%، بزيادة 9.7 نقطة مئوية عن مارس.