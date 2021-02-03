تشغيل خط مواصلات جديد من مدينة بدر إلى السيدة عائشة

أعلن المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، التشغيل التجريبي لخط مواصلات خارجي جديد من مدينة بدر إلى محطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة، لينضم لباقي خطوط شبكة النقل العاملة بالمدينة بالتعاون مع مجلس الأمناء.وأوضح مندور في بيان لوزارة الإسكان، أن مسار خط الأتوبيس الجديد يبدأ من محطة الأتوبيس الرئيسية مرورًا بالجامعة الروسية - طريق السويس - الدائري - زهراء مدينة نصر - الحي العاشر- الحي السابع - جامعة الأزهر بنات - نادي السكة - مزلقان الدويقة - منشأة ناصر - وينتهي بمحطة انتظار ساحة قسم الخليفة بالسيدة عائشة.وأشار رئيس الجهاز، إلى أن ذلك يأتي استمرارا للجهود المبذولة فى دفع حركة التنمية بالمدينة، وفي اطار التعاون المثمر والبناء بين جهاز مدينة بدر ومجلس أمناء المدينة، والسعي الدائم لاستكمال منظومة نقل تخدم سكان المدينة والوصول بخدمة النقل الخارجي لجميع أنحاء القاهرة.​