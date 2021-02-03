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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة البيئة تناقش خطة إدارة المخلفات الصلبة والصيد الجائر بالبحر الأحمر

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:49 م
الدكتورة ياسمين فؤاد
الدكتورة ياسمين فؤاد
أريج الجيار
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توجهت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إلى محافظة البحر الأحمر، فى جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالمحافظة، كما ستلتقى اللواء عمرو حفنى محافظ البحر الأحمر لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئةومحافظة البحر الأحمر.

يتضمن الاجتماع مناقشة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما سيتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وستقوم وزيرة البيئة خلال الزيارة بعقد اجتماع مع مدير فرع البحر الأحمر ومديرى المحميات الطبيعية، كما ستتلقى خلال جولتها بمسئولى جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا"، وستعقد اجتماعا مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر لاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.

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