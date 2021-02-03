رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تحرك برلمانى بشأن عقار فيصل المحترق

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
أشرف لاشين
طباعة
تقدمت النائبة مي أسامة، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية، محافظ الجيزة، بخصوص عقار فيصل المحترق، حيث إنه منذ يوم الأحد الماضي 31 يناير 2021 نشب حريق هائل ناتج عن ماس كهربائي في مصنع ومخزن بعمارة فيصل التي تقع على الطريق الدائري واستمر الحريق لمدة 26 ساعة قبل إخماده مبدئيًا ولم يتم إخماده بالكامل، مما أدي إلى ميل المبنى.

وأشارت أسامة إلى أنه تمت الاستعانة بلجنة من الخبراء من كلية الهندسة والتي اقترحت وقف عملية الإخماد بالمياه خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه، ما قد يؤدي إلى كارثة انهيار المبنى، ولكن للأسف لم يتم استخدام بدائل أخرى لإخماد الحريق، ما تسبب في وجود خسائر كبيرة في المبنى قد تؤدى إلى إزالته.

وتساءلت النائبة عن مسئولية الإدارة الهندسية بالحي وعن وجود تراخيص للمبنى واشتراطات السلامة به.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

موعد صرف الدفعة الرابعة من العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات

السيسي يؤكد لـ الحريري حرص مصر على تسوية الخلافات في لبنان

تصاعد أزمة تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك من جديد (خاص)

موعد فتح الطيران السعودي 2021.. واشتراطات استئناف الرحلات

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

image description

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

image description

بروتوكول تعاون مصري روسي بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني

image description

محافظ أسيوط يتفقد مشروعات «حياة كريمة» بساحل سليم

image description

ضبط 7 مخالفات عدم ارتداء الكمامات في دمياط

الأكثر قراءة

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

وزير التعليم يعلن موعد صرف الزيادات المالية الجديدة للمعلمين

إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

السيسي يؤكد لـ الحريري حرص مصر على تسوية الخلافات في لبنان

إنفوجراف

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

«كيورفاك» الألمانية تعتزم تطوير لقاحات للوقاية من متغيرات «كورونا»

حرائق غابات في استراليا تلتهم 71 منزلا قرب بيرث

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
مُعلّم الآباء بطاركة الكنيسة القبطية «2 - 2»
منى رجب
استغاثة البنات ومجلس النواب الحالى
ثروت الخرباوي
حتى لا ننسى.. قصة الإخوان مع القضاء «1 - 2»
ماجد حبته
المخابرات العربية المتحدة
المزيد

الثقافة

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

«المتمردون» بصالون سينما الهناجر

الاتحاد العربي للإنتاج الثقافي يصدر «المستصفى في علم أصول الفقه»