ارتفاع معدل البطالة فى المغرب إلى 11.9% فى 2020

ارتفع معدل البطالة في المغرب العام الماضي إلى 11.9 بالمائة من 9.2 بالمائة في 2019، حسبما ذكرته المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، والتي عزت الارتفاع إلى الأثر المزدوج لجائحة كوفيد-19 والجفاف.يتوقف الدخل الزراعي على مستويات هطول الأمطار المتذبذبة في المغرب ذي المناخ شبه الجاف، مما يدفع المزيد من سكان الريف للبحث عن عمل في المناطق الحضرية.وقالت المندوبية إنه بينما فقد الريف 295 ألف وظيفة العام الماضى، خسرت المدن 137 ألفًا.وذكرت أنه في 2020، بلغ عدد العاطلين عن العمل في المغرب 1.42 مليون ويشكل الاقتصاد غير الرسمي 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي غير الزراعي للمغرب.