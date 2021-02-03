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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رئيس جامعة طنطا: إنشاء مستشفى جامعي بالمحلة الكبرى بمليار جنيه

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:48 م
الدكتور محمود ذكى
الدكتور محمود ذكى
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أعلن الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تستعد لإنشاء مستشفى جامعي جديد بمدينة المحلة الكبرى على مساحة 11250 مترًا، موضحًا أنه قام بإعداد تصميمات المستشفى طبقًا لأحدث المعايير الدولية، موضحا أن التكلفة الإجمالية للمستشفى تبلغ مليار جنيه، وسيتم إنشاؤه على 4 مراحل وسيتم قريبًا البدء في تنفيذ المرحلة الأولي بتكلفة 240 مليون جنيه ويستغرق تنفيذه عامين.

و أضاف رئيس جامعة طنطا، أن المستشفى سيضم مركزا متطورا للطوارئ لتقديم الخدمة الطبية لمصابي حوادث الطرق و28 غرفة عناية مركزة، و100 سرير إقامة داخلية وأجنحة لغرف العمليات بنظام الكبسولات و30 عيادة خارجية متطورة ومركزًا للأشعة يضم أحدث الأجهزة في العالم وصيدلية مركزية.

وتابع " ذكي" أن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة، وافق علي إنشاء مؤسسة "أصدقاء الخير لجامعة طنطا" لتمويل المستشفى الجديد بالجهود الذاتية من خلال مشاركات أبناء الغربية والمجتمع المدني.

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