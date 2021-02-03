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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رفع 288 حالة إشغال و26 غرامة لمخالفي ارتداء الكمامة بالبحيرة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:46 م
حملات مرورية
حملات مرورية
البحيرة معوض هويدى
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وجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة بتكثيف الحملات المرورية اليومية على المقاهي المحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية واستمرار حملات رفع الانشغالات لتيسير الحركة المرورية، والتأكيد علي الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

حيث نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مروريه مكثفة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، أسفرت عن تحرير 12 غرامة فورية لعدم ارتداء كمامات، ومصادرة 20 شيشة بكوم حماده، ورفع 175 حالة إشغال بالسوق العمومي، وتحرير 6 محاضر لعدم ارتداء كمامات برشيد.

كما تم تحرير 8 محاضر لعدم ارتداء كمامة بايتاي البارود، وإزالة 113 مخالفة إشغال طريق، بشوارع (المحكمة - الحدائق - بورسعيد - أحمد عرابي)، وكذلك تحرير عدد 5 محاضر إشغال بكفر الدوار.

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