محافظ أسيوط يتفقد أعمال الرصف والتطوير بشوارع وميادين حي غرب

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال الرصف والتطوير الجارى تنفيذها ببعض شوارع وميادين حي غرب ضمن خطة رد الشىء لأصله، والتي تنفذها الهيئة القومية للطرق بالتنسيق مع المحافظة لتسهيل الحركة المرورية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين؛ تنفيذًا لخطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والحكومة بالاهتمام بمشروعات الرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرامج تنمية الصعيد.وتفقد محافظ أسيوط أعمال الرصف التي تتم بشارع محمد علي مكارم، واستكمال أعمال التطوير بشارع المدينة الجامعية لجامعة أسيوط وتركيب البلدورات وبلاط الانترلوك استكمالًا لخطة للتطوير ورد الشيء لأصله وتابع المحافظ معدلات التنفيذ وجودة الأعمال.وأكد المحافظ على ضرورة استكمال الأعمال وفقًا للمواصفات الفنية للطرق مع الالتزام بالجداول الزمنية المقررة ومراعاة تطبيق أعلى معايير الجودة لتحسين حالة الشوارع، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان في ضوء الاهتمام بالبنية التحتية لتحقيق التنمية المستدامة، ولضمان وصول الخدمات للمواطن بالشكل الأمثل وتعزيز معدلات التنمية بالمحافظة.