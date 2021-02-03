إخلاء سبيل زوج «عروس البحيرة».. وتحريات المباحث تفجر مفاجأة فى «قربان المقبرة»

قرر المستشار أحمد ممتاز، وكيل النائب العام لنيابة رشيد بمحافظة البحيرة، إخلاء سبيل "إبراهيم"، زوج راوية مختار التى اتهمته بتخديرها خلال الأسبوع الأول من الزفاف وتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمدينة رشيد، وذلك عقب سداد قيمة الكفالة.وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، قد ألقت القبض على "إبراهيم"، زوج راوية مختار بمركز رشيد، عقب ظهورها في أحد البرامج التليفزيونية واتهامها لزوجها بتخديرها خلال الأسبوع الأول من الزفاف وتقديمها قربانًا لفتح مقبرة أثرية بإحدى المناطق الزراعية بمدينة دمنهور.وبعرض المتهم على النيابة العامة برشيد، أمرت بحجزه على ذمة تحريات البحث الجنائي حول صحة الواقعة من عدمه حيث أكدت التحريات، أن المتهم طلق زوجته منذ أكثر من عام ولا صحة للمعلومات التي تداولتها في وسائل الإعلام حول قيامها بالخلع، مشيرة إلى أن هناك خلافات بين المتهم وزوجته السابق في الحصول على نفقة وتبديد المنقولات الزوجية.وكانت زوجة المتهم، قد أجرت مداخلة هاتفية بإحدى القنوات الفضائية المصرية خلال الساعات الماضية، أكدت فيها الزواج من المتهم خلال عام 2018 وأنها عقب الزفاف مباشرة وتحديدًا في اليوم الثاني من الزواج شعرت ببطء في حركاتها ووجود كدمات بجسدها وتعرضها للخطف من إحدي السيدات التي قامت برش مادة مجهولة على وجهها أثناء سيرها مع والدة زوجها لشراء مستلزمات للمنزل، مما أفقدها الوعى جزئيًا حتى سمعت السيدة تتحدث مع زوجها قائلة: "يلا يا إبراهيم علشان نفتح المقبرة"، مشيرة إلى أنها لم تدرك بنفسها سوى بالمستشفى المركزي برشيد عقب اتصال أحد الأشخاص لعائلتها والعثور عليها غارقة فى الدماء بطريق بنطاق دائرة قسم شرطة دمنهور.