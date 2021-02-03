رئيس البرلمان مداعبًا النائبات: «غايبين ليه هو فيه مشكلة؟»

وجه المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر والتحية للنواب ممن قاموا بالتعليق علي بيان وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر حتى الآن.وقال رئيس المجلس إن "النواب التزموا بالوقت المحدد ولم يكرروا كلام بعضهم البعض، ودخلوا في صميم المواضيع علي طول وهو أمر محمود ويتلافى أخطاء السابق".كما داعب رئيس المجلس النائبات قائلًا: هو فيه مشكلة لماذا النائبات غائبات حتي الآن، جاء ذلك تعليقًا علي منحه الكلمة للتعقيب للنائبات ووجدهن غائبات ولسن موجودات بالقاعة، جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن للاستماع لتعليقات النواب علي بيان وزير الكهرباء.