«مستثمرو الغاز»: توجه مصر المثالي حصنها ضد ارتفاع أسعار النفط عالميا

قال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري الغاز المسال، إن التخوفات العالمية جراء ارتفاع أسعار النفط لأعلى مستوياتها خلال الإسبوع الحالي ليس له تأثير كبير يُذكر على أسعار المنتجات البترولية محليًا نتيجة التوجه المثالي الذى سلكته مصر قبل 5 سنوات والتوجه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي المحلي وتخفيض فاتورة استيراد المنتجات البترولية ومشتقاتها.وأكد سعد الدين، في تصريحات صحفية له اليوم، الأربعاء، بأن مصر تنبهت لذلك مبكرًا ونتج عن ذلك تحقيقها للاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي منذ عامين واعتماده رسميًا كوقود بديل وأمن لأغلب المشتقات البترولية وتوفير كل السبل لإحلاله في مختلف مناحي الحياة، علاوة على السير قدما لتحقيق الاكتفاء الذاتي أيضا من كافة المشتقات البترولية المتمثلة في البنزين والسولار والبتوجاز خلال عام 2022 المقبل، حيث تنتج مصر الأن 85% من احتياجاتها وتستورد 15% فقط.وأشاد بالفكر الاقتصاد الذي انتهجته الدولة المصرية في هذا الشأن، مؤكدا بأن هذه الرؤية تعتبر من أهم برامج الحماية الاجتماعية في برنامج الإصلاح الاقتصادي بتخفيض فواتير الاستيراد وتعزيز الناتج المحلي الإجمال من الموارد الطبيعية المصرية.وأحدثت أزمة تفشي فيروس كورونا أزمة كبيرة في أسعار النفط عالميا ما بين هبوط وصعود حادين خلال عام 2020 المنصرم ترتب عليهما تأثيرات اقتصادية وخسائر فادحة لدى الدول المنتجة والمُصدرة للنفط وكذلك الدول التي تعتمد على استيراده حالة ارتفاع الأسعار، بيد أن مصر لم تتأثر كثيرا نتيجة لتنبئها باتباع برامج حماية مبكرة وكانت النتجية التحول التدريجي في الاعتماد على الوقود المحلي البديل وهو الغاز الطبيعي في كافة مناحة الحياة سواء في السيارات أو المصانع أو المنازل.