مصر للطيران تنقل 4518 راكبا عبر 45 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاربعاء، 45 رحلة جوية بمعدل 31 رحلة دولية، و11 رحلة داخلية، و3 رحلات شحن جوي، تنقل أكثر من 4518 راكبًا.وتسير الرحلات الدولية إلى كل من بغداد، الرياض، لاجوس، الدوحة، الدمام، لندن، باريس، اسطنبول، امستردام، روما، نيويورك، ميلانو، دبي، جدة، المدينة المنورة، الخرطوم، البحرين، عمان، الشارقة، مسقط، أديس أبابا، والرحلات الداخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.