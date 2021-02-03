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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

وكيل البرلمان: يجب استغلال تنوع الطاقة في تخفيض الأسعار

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:35 م
جريدة الدستور
كريمة أبو زيد و السيد السعدنى
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وجه النائب محمد أبوالعينين، وكيل البرلمان، التهنئة للدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، مؤكدا أنه عالم مصري نفخر به واستفدنا من خبراته في تحقيق فائض في الطاقة.

وقال وكيل البرلمان، في تعقيب على بيان وزير الكهرباء بمجلس النواب: "استيراتيجية 2014 بها بدائل وتوازنات يجب إعادة النظر فيها وتطويرها، والعالم يهتم بمجال الطاقة الجديدة والمتجددة وعلينا أن نستفيد من فروق الأسعار، وحققنا إنجاز ضخم ورائع".

وأضاف: "يجب أن نراعي التقدم العلمي الهائل حتى لا يؤثر ذلك على الاستثمارات التي قمنا بها خلال المرحلة السابقة"، مضيفا: " لدينا اتفاقيات مع أوروبا والاتحاد الأوروبي تتحدث عن برامج مدعمة للدول التي تتبنى الطاقة المتجددة ومن يتقدم الأول نعطيه تسهيلات، ونحن تأخرنا في هذا المجال ودول أخرى استفادت منها ونحتاج أن تكون مصر سباقة في هذه المبادرات".

وشدد وكيل البرلمان على ضرورة تبني استيراتيجة جديدة لصناعة معدات الكهرباء وتصدير المنتج صنع في مصر، مضيفا: "لدينا كل الخامات الخاصة صناعة المعدات الكهرباء وتبني هذه الصناعة سينقلنا نقلة كبيرة في مجال الصادرات"، مشيدا بالتنوع في مصادر الطاقة على أن نستفيد من الانخفاض في الأسعار.

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