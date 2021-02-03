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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: 805 مليون جنيه لمشروعات الرصف و«حياة كريمة»

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:31 م
اللواء عصام سعد
اللواء عصام سعد
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن استمرار تنفيذ مشروعات الرصف بقرى ومراكز وأحياء المحافظة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية، ومشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بإجمالي اعتماد مالي قدره  805 مليون جنيه، منها 400 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2020-2021.

و أوضح محافظ أسيوط أن المشروعات تشمل أعمال رصف وإنشاءات طرق جديدة وإعادة رصف بطول 250 كم طولي، بالإضافة إلى أعمال تنفيذ 37 مشروع رصف بتكلفة 130 مليون جنيه ضمن المرحلة الأولى بمبادرة حياة كريمة و275 مليون جنيه بالمرحلة الثانية للمبادرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وخطة الحكومة لاستكمال مشروعات الطرق والرصف والصيانة المستمرة للطرق باعتبارها شرايين التنمية ضمن خطة الدولة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وبرنامج تنمية الصعيد.

وأكد المحافظ على تذليل العقبات للإسراع في وتيرة الأعمال التي يجري تنفيذها بالمحافظة والمتابعة المستمرة للشركات المنفذة لأعمال الرصف والصيانة للطرق، لمراعاة جودة الأعمال ونهوها في توقيتاتها المحددة لافتًا إلى استمرار جولاته الميدانية المستمرة لتفقد ومتابعة سير الأعمال بمشروعات المرافق والخدمات ومتابعة معدلات التنفيذ ومدى جودة وكفاءة الأعمال، التي يجري تنفيذها وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والتوسع في مشروعات الطرق والرصف وفتح شرايين جديدة للتنمية وجذب الاستثمارات وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

وأشار "سعد" إلى التنسيق الذي تم بين الهيئة العامة للطرق بوزارة النقل والمحافظة، لبحث أوجه التعاون في مجال الرصف وانشاء الطرق وصيانتها وتطوير نظم الصيانة وتقديم الدعم الفني في مختلف المشروعات، التي سيجري تنفيذها في قطاعات الرصف بالمحافظة والاستفادة من خبرات الهيئة، مصدرًا تعليماته لرؤساء المراكز والأحياء ومسئولي مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة، للأعمال التي يجري تنفيذها ومراعاة الالتزام بالمواصفات الفنية والدقة في التنفيذ حفاظًا على المال العام.

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