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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التعليم»: عقد امتحانات التيرم الأول بعد التشاور مع الجهات الصحية والأمنية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 01:15 م
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الوزير لن يعلن تفاصيل عقد الامتحانات، غير بعد التشاور مع كل الجهات الصحية والأمنية، للتأكد من سلامة نزول الطلاب في الظروف الصحية التي تمر بها البلاد من وجود فيروس كورونا.

جاء ذلك تعقيبًا على تصريحات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيقوم بإعلان تفاصيل عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم 14 فبراير المقبل، بعد تأجيلها من الانتهاء من إجازة نصف العام في 20 فبراير الجاري.

وشدد المصدر على أنه سيتم عقد كل الامتحانات بالمدارس، وليس من البيت، مع استبعاد الاتجاه إلى فكرة الأبحاث نهائيًا.

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