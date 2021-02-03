مصادر تكشف لـ«الدستور» عن أبرز رسامات الأساقفة الجدد في مارس

كشفت مصادر كنسية مُطلعة، عن أبرز الإيبارشيات التي يُتمم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أساقفة لهم يومي 6 و7 مارس.وقالت المصادر، في تصريحاتها لـ«الدستور»، إن البابا تواضروس الثاني يترأس طقس صلاة عشية وصلاة قداسات رسامات وتجليس أساقفة جدد يومي 6 و7 مارس بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.وأضافت أنه البابا تواضروس الثاني من المقرر أن يُسيم الراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي رئيسًا لدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون خلفًا للراحل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس الدير الذي رحل في مارس العام الماضي.ولفت إلى أن البابا تواضروس الثاني من المقرر أن يُجلس الأنبا مكاريوس أسقفًا للمنيا، على أن يتم سيامة أسقفين لإيبارشيتي ابوقرقاص وشرق النيل، مشيرًا إلى أن البابا يُتمم خلال قداسات السيامات رسامة أساقفة عمومين لعزبة النخل وعين شمس خلفًا للأنبا هيرمينا والأنبا بافلي، بالإضافة إلى أنه من المحتمل أن يُتمم طقس رسامة اسقفَا ورئيس دير أبو مقار بوادي النطرون إلا انه لم يُستقر حتي الأن على هذا الأمر.وفي سياق آخر استأنف قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس، اجتماع الأربعاء الأسبوعي.وتمت اذاعة الاجتماع الأسبوعي لقداسة البابا، من المقر البابوي بالقاهرة دون حضور شعبي، من خلال القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة COC على منصات التواصل الاجتماعي.ويعتبر هذا الاجتماع عودة لـ"اجتماع الأربعاء" الذي توقف خلال شهر يناير، إذ أقيم آخر مثيل له يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 3030.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءً من 24 فبراير.وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية، استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.