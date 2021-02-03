الأمن العام يضبط 178 قطعة سلاح ناري

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط 178 قطعة سلاح نارى، 225 قضية مخدرات وتنفيذ 76849 حكما قضائيا متنوعا.وواصلت أجهزة وزارة الداخلية بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق حملات أمنية موسعة بجميع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام.وجاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.