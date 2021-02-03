تفاصيل ابتزاز تاجر سيارات بفيديو يجمعه بفتاة في الجيزة

كشفت مباحث الجيزة، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل تعرض تاجر سيارات للخطف على يد عدد من الأشخاص، لابتزازه بعد تسجيل مقاطع فيديو مخل بالآداب يجمعه مع فتاة، طمعا في ثروته.وتبين أن المتهمين قرروا خطف المجني عليه، بعد تسجيل مقاطع فيديو مخلة له بصحبة الفتاة، وحصولهم منه على مبلغ مليون و100 ألف جنيه، ورغبتهم في الاستيلاء منه على مبلغ 5 ملايين جنيه أخرى.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض تاجر سيارات للخطف على يد مجهولين، بإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، أن المجني عليه يعمل في تجارة السيارات، وتعرض لابتزاز على يد 7 أشخاص تجمعهم علاقة قرابة وصداقة، بعد تسجيل مقاطع فيديو مخلة تجمعه بفتاة، واستولوا منه على مبلغ مليون و100 ألف جنيه.وكشفت تحريات رجال المباحث، أن المتهمين قرروا خطف المجني عليه طمعا فى ثروته، ورغبتهم فى الحصول على 5 ملايين جنيه، وتهديده بنشر مقاطع الفيديو المخلة، فاستدرجوه، واحتجزوه بأحد الأماكن، وطلبوا منه دفع مبلغ 5 ملايين جنيه، إلا أنهم أطلقوا سراحه، بعد اكتشافهم أن رجال المباحث توصلوا لهويتهم.بإعداد عدة أكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، البالغ عددهم 7 أشخاص، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.