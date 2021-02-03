طلب إحاطة برلماني إلى «الصحة» بشأن تأخر إصدار قرار تكليف أطباء الأسنان

تقدمت الدكتورة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بطلب إحاطة لوزير الصحة بشأن تأخر إصدار قرار أمر تكليف أطباء الأسنان خريجي دفعة 2019 وحتى تاريخه لم يتم اتخاذ أي خطوات واضحة بشأن إصدار قرار أمر تكليف بفتح باب تسجيل للرغبات كما هو معتاد لخريجي الدفعات السابقة، وما يترتب على ذلك من عدم قدرة أطباء الأسنان على تحديد مستقبلهم وأثر ذلك على أداء الخدمة الطبية للمواطنين.كما طالبت مختار بالوقوف على حقيقة ما يتردد عن عدم وجود موارد مالية مخصصة فعليًا لشراء كميات من لقاح فيروس كورونا من موازنة وزارة الصحة وهو أمر شديد الأهمية في ظل مواجهتنا لتفشي فيروس كورونا، ويستوجب سرعة البحث عن مصادر بديلة لتمويل عملية شراء اللقاح وإتاحته للمواطنين مجانا أو بأسعار رمزية حتى يتسنى للجميع الحصول عليه بسهولة ويسر.