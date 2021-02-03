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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حبس عاطلين ضبطا بـ 90 «طربة» حشيش في الإسكندرية

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:26 م
جريدة الدستور
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
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قررت نيابة محرم بك بمحافظة الإسكندرية، حبس عاطلين لمدة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بحيازة 90 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وارسالها الي المعمل الكيماوي للفحص.

و تلقي اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام تشكيل عصابي مكون من عاطلين، مقيمين بمحافظة أسيوط، تخصص نشاطهما الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم إلقاء القبض عليهما حال استقلالهما سيارتين بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على ( 90 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي و2 هاتف محمول)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

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