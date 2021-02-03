«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق

أعلنت دار الشروق للنشر والتوزيع، صدور الطبعة 13 من كتاب "28 حرف" للفنان أحمد حلمي، الذي يكشف فيه بطريقة بسيطة أوجاع الوطن قبل وبعد الثورة، من خلال مجموعة من مقالات إنسانية تحمل فى مضمونها رسائل اجتماعية وسياسية، كان بعضها قد نشر تحت نفس العنوان "28 حرف".والكتاب عبارة عن تجميع مجموعة من مقالات حلمي التي كان يكتبها قبل الثورة، وغيرها من المقالات التي كتبها ولم تنشر، لذا قرر أن يضمها حتى يكون الكتاب مواكبا للأحداث، وشاهدا على مصر وشعبها قبل وبعد الثورة؛ فإنه استقر في اللحظات الأخيرة على أن تكون الأولوية للمقالات القديمة مع إضافة مجموعة للمقالات الجديدة وليس جميعها.يقول أحمد حلمي مقدما الكتاب:"اسمي أحمد محمد حلمي عواد، اتولدت في مدينة بنها بمحافظة القليوبية يوم 18 نوفمبر سنة 1969، اتخرجت سنة 1993 من المعهد العالي للفنون المسرحية- قسم الديكور، اشتغلت في الدعاية والإعلان، وبعد كدة اشتغلت مذيع في القناة الفضائية المصرية في برنامج أطفال اسمه "لعب عيال"، اللي كان السبب في إني أقف قدام كاميرات السينما في أول دور سينمائي في فيلم "عبود على الحدود".. وتوالت الأدوار بعد كده، نصي التاني هو زوجتي الرائعة منى زكي، ونصي التالت بنتي لي لي.. اللي بتقول لكم: يارب الكتاب يعجبكم يا جماعة.. يارب".