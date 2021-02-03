النيابة تطلب تحريات فيديو إطلاق نار على قائد سيارة بالجيزة

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، تحريات الأجهزة الأمنية حول إطلاق النار على قائد سيارة فى الجيزة؛ للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة، كما طلبت تقرير فحص السيارة.ويجري رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة، لكشف ملابسات واقعة إطلاق النار على قائد سيارة، ما أسفر عن إصابته، ونقله للمستشفى لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة التحقيق.تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد تعرض قائد سيارة لإطلاق نار، ونقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، لإجراء معاينة، وكشف ملابسات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحادث، والتحفظ على السيارة الخاصة بالمصاب لمعاينتها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.