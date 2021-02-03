«الهجرة العراقية» تتعهد بتذليل الصعاب لعودة الإيزيديين لديارهم

قالت وزيرة الهجرة والمهجرين العراقية إيفان فائق جابرو، إن كوادر الوزارة تعمل على قدم وساق لتذليل كل الصعاب التي تواجه الإيزيديين في العودة إلى حياتهم الطبيعية وخاصة النساء لما تعرضن له من ظلم كبير.وأضافت الوزيرة خلال لقائها مع مجموعة من الناجيات الإيزيديات بمقر الوزارة، وفقًا لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء: "أن ما تعرض له الإيزيديون من اضطهاد من قبل تنظيم (داعش) الإرهابي، مقابل صمودهم وتحمل كل ما عصف بهم هو محل تقدير".وأكدت أن الوزارة مستمرة بالتوازي مع كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة بتقديم كل ما يساهم في حل مشاكلهم، مشيدة بمدى تحمل وصبر النساء الإيزيديات. وشددت في الوقت ذاته على ضرورة تقديم كافة سبل الدعم لاستمرارهن في المضي قدما نحو حياة أفضل والتخلص من تبعات كل ما تعرضن له، وعدم التوقف عند الماضي.