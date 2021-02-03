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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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بروتوكول تعاون مصري روسي بين جامعتي أسيوط ونايبرجيني
الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:19 م
أسيوط_محمد أبوشادي:
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