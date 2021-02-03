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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مدبولي يستهل جولته بالعاصمة الادارية باجتماع في «الوزراء» بالحي الحكومي

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 12:19 م
جريدة الدستور
محمد إبراهيم
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قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة صباح اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة.

رافقه خلال الجولة كل من الدكتور عمرو طلعت، وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، واللواء ايهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي الوزارات المعنية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وشركة العاصمة الإدارية الجديدة.

واستهل رئيس الوزراء الزيارة بعقد اجتماع بمقر مجلس الوزراء بالحي الحكومي بالعاصمة الادارية الجديدة، لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروعات المنفذة داخل الحى الحكومى، مؤكدًا خلال ذلك أن حجم الإنشاءات التي تتم في العاصمة الإدارية الجديدة كبير وضخم، مشيرًا إلى أن هناك تكليفا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية مراعاة كافة المواصفات في الإنشاءات لتظهر بصورة تؤكد عظمة الدولة المصرية وعراقتها.

ووجه مدبولي خلال الاجتماع بأهمية الإسراع بمعدلات التنفيذ بمختلف المشروعات، وإقامة سياج شجري على جانبي الطرق والمحاور المرورية الرئيسية، كما وجه بإزالة جميع المخلفات على جانبي الطرق الناتجة عن عمليات البناء أولًا باول.

وخلال الاجتماع، تناول العرض المقدم حول الموقف التنفيذى لمشروع انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، موقف أعمال البنية الأساسية والتكنولوجية للمشروعات التى يتم تنفيذها داخل الحى الحكومى، الذى يضم مباني مجلس الوزراء، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ، والرقابة الادارية، بالإضافة إلى عدد 34 مبنى وزاريا، وعدد من المبانى الخدمية الواقعة فى نطاق الحى الحكومي، إلى جانب مبنى التحكم، ومبنى الإدارة والتشغيل، ومركز معلومات العاصمة.

وأشار المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، إلى أن العرض أوضح نسب التنفيذ الخاصة بالمبانى داخل الحى الحكومى، وما يتضمن ذلك من نسب تنفيذ تتعلق بالمرافق والبنية الأساسية، كشبكات الكهرباء، والمياه، والصرف الصحى، والغاز، والطرق، والأمطار، والرى، وتمت الإشارة إلى البرنامج الزمنى المقرر للانتهاء من تنفيذ مختلف الأعمال بتلك المبانى، كما تناول العرض الموقف التنفيذى لحى المال والأعمال.

ولفت العرض إلى الموقف التنفيذى للأعمال المدنية ومد الشبكات وكابلات الفايبر للمبانى الحكومية، وما يتعلق بالربط الخارجى، وكذا الربط بين مركز معلومات العاصمة ومركز البيانات الموحد، والتجهيزات الخاصة بمركز البيانات التبادلى.

وتطرق العرض إلى الموقف التنفيذى الخاص بإعداد وتجهيز مختلف التطبيقات المشتركة، والتخصصية، التى سيتم العمل عليها من قبل الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الادارية الجديدة، وكذا ما يتعلق برقمنة الوثائق وأرشفة المستندات لمختلف الجهات المنتقلة.

وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه أرجاء الحي الحكومي، متابعًا ما تم تنفيذه من تشطيبات خارجية لعدد من مباني الوزارات داخل الحى الحكومي.

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