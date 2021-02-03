برلماني للوزير: المواطن يشتكي من ارتفاع قيمة إيصال الكهرباء

قال النائب محمد الجبلاوي وكيل لجنة الطاقة، لا أحد ينكر مجهودات وزارة الكهرباء الا جاحد، وما يحدث بالطاقة يدعو الى الفخر وعلينا ان نفتخر جميعا بهذا الإنجاز.و أضاف وكيل لجنة الطاقة في مجلس النواب، أن هناك بعض القصور والتجاوزات بالأفرع والأماكن مثلما يحدث في الصعيد وذلك نظرا للطبيعة الجغرافية في هذه المنطقة، مشيرا الى أن المواطن يشتكي من إيصال الكهرباء لارتفاع القيمة، مضيفا ان المرواح والتكييف في الصعيد ليس من أدوات الترفيه بل وسيلة للحياة، مطالبا بالموائمة مع الحياة الطبيعية مثلما يحدث في بعض المناطق.ووجه" الجبلاوي" سؤالا الى الوزير، قائلا ما هي أسباب عدم توصيل الكهرباء للمليون ونصف فدان مطالبا بتخفيض الكهرباء للفلاح المصري.